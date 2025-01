Lanazione.it - Via ai lavori in piazza. Torre di Berta come nuova: "Fine cantiere a marzo"

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Puntualeun orologio svizzero e nel rispetto di quanto anticipato a ridosso del periodo delle festività, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha dato il via aidi rifacimento della pavimentazione didi, cuore geografico della città e del suo centro storico. Il tempo di staccare i cavi con le luci che la arredavano fino al giorno dell’Epifania e già dalle prime ore di martedì mattina l’impresa incaricata era al lavoro. Entro ilsettimana, poi – per questioni puramente tecniche – verrà smontato anche il rettangolo del ghiaccio frequentato dai pattinatori, che per un mese ha costituito l’attrattiva del calendario natalizio, anche se la struttura (posizionata nella parte superiore) non sta assolutamente intralciando l’attività del