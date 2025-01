Movieplayer.it - Un passo dal cielo 8 da stasera su Rai 1: le anticipazioni, il cast, da quante puntate è composta la stagione

I fratelli Vincenzo e Manuela Nappi tornano su Rai 1, da, con nuove indagini e l'ottavadi Undal: ledella prima puntata, il, persettimane ci faranno compagnia.su Rai 1, intorno alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, va in onda Undal8, la nuovadella fiction che ci riporta tra scenari incantati e misteri delle Dolomiti venete. Disponibile anche in streaming, su RaiPlay, per i più impazienti, sono già presenti in anteprima i due episodi iniziali.Undaldi giovedì 9 gennaio 2025 La scorsaci aveva lasciati con una promessa d'amore, quella tra Manuela Nappi e Nathan. Li ritroveremo, in questa prima puntata, alle prese con un sentimento forte ma ancora da chiarire per molti aspetti.