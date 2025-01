Justcalcio.com - TS – futuro Orsato, Var a chiamata e spiegazione decisioni ai tifosi

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 20:47:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:MILANO – Il neo presidente dell’Aia Antonio Zappi ha annunciato a Sky Sport che Danielesarà il nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale. Nel suo intervento Zappi ha spiegato che“svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali a disposizione degli organi tecnici. Andrà a supportare i nuovi innesti alla Can, in sinergia con Gianluca Rocchi e Maurizio Ciampi, per supportare la crescita anche a livello internazionale dei migliori prospetti arbitrali – aggiunge – L’Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di. L’Italia ha già arbitri di élite a livello internazionale, ma dobbiamo continuare a lavorare per ila partire dal livello di base“.