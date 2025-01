Sport.quotidiano.net - Sella, l’ex Tomassini guida la capolista Rimini: "A Cento da favoriti, ma meglio non fidarsi"

Domenica aarriva la, e con lei anche il grande e gradito ex Giovanni. Due stagioni alla Benedetto, dal 2021 al 2023, oltre 60 partite giocate, un titolo di miglior giocatore italiano del campionato, da capitano, e tante perle da collezionare nell’album della storia della Benedetto, che con lui sul campo ha toccato il punto più alto della sua storia. "Come dico sempre, aho vissuto una seconda giovinezza – racconta il 37enne pesarese, che ritrova i biancorossi da avversari dopo la doppia sfida della passata stagione (1-1 il bilancio tra andata e ritorno) –. Sono stato da Dio qui, mi sono sentito un leader, un giocatore forte, abbiamo trascorso dei bellissimi momenti assieme alla squadra e ai centesi, tant’è che ho ancora diversi amici in città". Davvero bei momenti per la piazza quelli con ‘Tom’ e compagni: dal trionfo natalizio al Paladozza, alle finali di Busto Arsizio, fino ad arrivare ai playoff.