Sport.quotidiano.net - Reno, che colpo in rimonta. Massa brinda con l’Osteria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si sono giocate ieri le gare della seconda giornata di ritorno nel campionato di Eccellenza, dove non sono mancate le sorprese.-Sanpaimola 3-2. Pirotecnico il derby di Sant’Alberto, giocato dai padroni di casa senza 7 giocatori (Alberani e Gabelli stagione finita per infortunio; Fogli e Frati squalificati; Biondelli, Casadei e Torino indisponibili). Ospiti avanti 2-0 con Bonavita al 36’ e Derjai al 3’ della ripresa. Quando la sfida sembrava segnata, il cuore dellaè venuto fuori. A ribaltare la situazione ci ha pensato De Rose con una doppietta (6’ e 25’), prima del capolavoro di Succi in piena zona Cesarini (48’). Medicina-Solarolo 2-0. Il gol in avvio di Boschi (6’) ha indirizzato subito il match. Nella ripresa poi, la rete di Cantelli (16’) ha di fatto stoppato le speranze ospiti.