Procura dei minori alle scuole Besta è polemica Il Comune | non è la soluzione definitiva

Bologna, 9 gennaio 2025 – Non c’è pace nella vicenda delle. Le polemiche del Comitato verso il, dopo tutti i turbolenti trascorsi, non si arresta neppure ora. Anzi, all’uscita della richiesta presentata dal ministero della Giustizia di utilizzare alcuni spazi delle exmedie per ospitare, in via temporanea, gli uffici del Tribunale e dellaper i minorenni durante i lavori di ristrutturazione dell’attuale sede in via del Pratello, ha scatenato nuovamente le ire del Comitato, che accusa ildi “fare giochini”. Cui ha poi prontamente replicato, attaccando chi “cerca di strumentalizzare” le scelte dell’amministrazione, l’assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani. ": il percorso partecipato, appena aperto è già di fatto chiuso. Nella vecchia scuola i ragazzini ci entravano con i libri, ora ci entreranno con le manette?”.