Thesocialpost.it - “Perché esultate tanto?”. Cecilia Sala liberata, parla Toninelli ed esplode la polemica

Leggi su Thesocialpost.it

Due reazioni particolarmente critiche da parte della sinistra accompagnano la liberazione di, evidenziando un certo imbarazzo. Si tratta di un successo diplomatico per il governo di Giorgia Meloni, che sembra non essere gradito ai progressisti, nonostante fosse in gioco la vita di una giornalista italiana prigioniera a Teheran, utilizzata come merce di scambio.Leggi anche: Bari, neonato trovato morto nella culla termica: nessun contratto di manutenzioneNel corso del programma “Controinformazione” su Radio Cusano, Danilo, ex ministro e senatore del Movimento 5 Stelle, esprime il suo parere: “È positivo che tutto si sia risolto bene, e personalmente sono felice per questa giovane giornalista coraggiosa. A livello politico, riconosco i meriti della premier Meloni e del ministero degli Esteri, ma non comprendosi festeggi così, dato che il Governo ha semplicemente svolto il proprio compito”, dichiara.