Ilfattoquotidiano.it - Orlandi, parla don Pietro Vergari: “Non l’ho mai incontrata”. Ecco cosa non torna nell’audizione dell’ex rettore della Basilica da cui scomparve Emanuela

Donè stato ascoltato dalla commissionementare che indaga sul misteroscomparsa di, la cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. In carrozzina e con un filo di voce, evidentemente in condizioni di salute fragili, il prelato oggi 88enne hato in audizione a palazzo San Macuto, davanti alla Commissione. La sua prima dichiarazione è stata proprio suaffermando di non averla mai conosciuta. Tuttavia, il suo ruolo in questa oscura vicenda non è affatto marginale ma perché?Chi è donOriginario di un piccolo paese in provincia di Perugia, Sigillo, dopo aver prestato servizio nella diocesi di Assisi-Nocera Umbra, dove è stato anche canonico, donha svolto la sua missione sacerdotale per molti anni a Roma, fino a ricevere l’incarico didi Sant’Apollinare, la stessa che nel 1983 era adiacente alla scuola di musica da cui