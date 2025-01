Biccy.it - Ora O Mai Più, Liorni parla di Gerardina Trovato e svela cosa è successo

Qualche giorno fa, Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter cheavrebbe dovuto partecipare come concorrente a Ora o Mai Più. “Cifra totale 21.000€, il tutto escluso di spese vitto e alloggio“, ma alla fine, come abbiamo potuto constatare, il nome dell’interprete di Gechi e Vampiri non fa parte della rosa dei concorrenti. Come mai?A rispondere è stato il conduttore, Marco, durante la conferenza stampa di questa mattina. L’uomo ha confermato che il nome diè stato uno dei primi ad essere stato scelto, ma alla fine – dopo un primo interesse – la cantante ha cambiato idea. “è stata tra le prime persone a essere contatta, aveva accettato, poi ha cambiato idea“. Un cambio idea non motivato, ma vi ricordo che la cantante ha partecipato oltre vent’anni fa anche a Music Farm, reality che ha gettato le fondamenta per Ora O Mai Più.