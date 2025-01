Ilfattoquotidiano.it - “Non pensate di mangiare con convenzioni da mensa aziendale”: i ristoratori di Sanremo avvertono le case discografiche, niente più pasti a 15 o 20 euro

“Nondiconda”, un messaggio che ha il sapore dell’avvertimento. Arrivato alledaidia un mese dal debutto della 75° edizione del Festival della Canzone. Milioni di italiani dal salotto di casa, come ogni anno, seguiranno la kermesse condotta da Carlo Conti ma in Riviera sbarcheranno artisti, addetti ai lavori e curiosi. Tradotto: migliaia di persone.Oggetto del contendere proprio lestipulate traper pranzi e cene del periodo festivaliero. Come riporta Repubblica nel mirino ci sarebbero le tariffe a buon mercato, secondo i titolari dei ristoranti che chiedono ritocchi. Non una contrarietà allee agli sconti ma vogliono evitare menù a 15-20per un primo e un secondo.