Il Parma in rimonta frena la corsa scudetto dell' Inter finisce 2-2

Inter sognava il +6 sul Napoli, ma l'ex Chivu fa lo scherzetto: 2-2 in rimonta e stop nerazzurro a Parma. L'ex nerazzurro sceglie a sorpresa di schierare i suoi col 3-5-2, con Man accentrato al fianco di Bonny e Almqvist-Valeri esterni. Una mossa che libera il francese dai compiti di unica punta e gli consente di svariare, ma al tempo stesso indebolisce le fasce dei ducali. Il Parma non riesce a trovare un equilibrio e soffre tantissimo, lasciando spesso liberi Darmian e Dimarco per le sovrapposizioni dell'Inter. Paradossalmente, però, la prima chance è gialloblù: tiro centrale di Bonny, Sommer c'è e salva tutto. Risponde Thuram e, al 14', i nerazzurri passano. Hernani sbaglia e serve Dimarco, che apre per Darmian: tiro preciso dell'esterno e 1-0. Sommer evita il pari di Dennis Man, Suzuki salva tutto su Lautaro Martinez e il risultato non cambia.

