Nations League di Calcio Femminile ltalia beffata al 95’ | la Svezia vince la gara in casa

Leggi su Ilfaroonline.it

L’Italiadella Nazionale diesce sconfitta dalla partita con la, in. Il rigore messo a segno delle avversarie, all’ultimo minuto della partita, ha segnato il risultato finale di 3-2.L’Italia era passata in vantaggio al primo tempo, dopo soli 22 secondi. Severini aveva aperto le danze delle reti. In seguito laha accorciato le distanze all’80 e poi le Azzurre hanno segnato il gol del vantaggio con Cambiaghi.Il programma delle gare non si ferma. Martedì 8 aprile, ci sarà la partita con la Danimarca.“È un risultato che non ripaga la grande prestazione delle ragazze – ha dichiarato il commissario tecnico Soncin, come riporta figc.it – siamo sempre state in partita e sono molto orgoglioso della squadra. C’è molta fiducia per il futuro dopo una prestazione contro una Nazionale che fino a qualche anno fa sembrava inavvicinabile.