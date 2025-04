Ilrestodelcarlino.it - Neonati scossi con forza. “Danni cerebrali perenni”

Bologna, 5 aprile 2025 – Un neonato che piange con insistenza, un genitore esasperato che lo scuote violentemente per calmarlo: ineurologici provocati da questo scuotimento possono essere gravissimi, fino a provocarne la morte. Si chiama ’Shaken Baby Syndrome’ (sindrome del bambino scosso) ed è considerata un pratica estremamente pericolosa, purtroppo ancora molto diffusa. Per questo la Simeop, la Società italiana medicina di emergenza e urgenza pediatrica, ha voluto dedicare due giornate, domenica e lunedì, alla prevenzione di questa pericolosa pratica. “In questi anni abbiamo gestito diversi casi di Shaken Baby – afferma il professor Marcello Lanari, direttore Clinica pediatrica del Sant’Orsola – ed è solo la punta dell’iceberg perché ci arriva il bambino con il danno neurologico ed è difficile a volte risalire al fatto che è stato scosso forte, molti tendono a non dirlo.