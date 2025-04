Napoli David Neres elogia Romelu Lukaku | È il compagno di squadra più forte

David Neres ha rilasciato un’intervista per il Corriere della sera. Ecco i principali spunti evidenziati: “Perché non rido mai? Le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco”. “Che allenatore è Conte? (Sgrana gli occhi e ride). “Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me .L'articolo Napoli, David Neres elogia Romelu Lukaku: “È il compagno di squadra più forte” Leggi su Dailynews24.it Nei giorni precedenti,ha rilasciato un’intervista per il Corriere della sera. Ecco i principali spunti evidenziati: “Perché non rido mai? Le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco”. “Che allenatore è Conte? (Sgrana gli occhi e ride). “Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me .L'articolo: “È ildipiù

