Bernabé a Dazn: «Il primo gol in Serie A me l’aspettavo cosi! Oggi è un punto importante.» Le parole del centrocampista del ParmaTerminata ora Parma Inter, gara di questa 31a giornata di Serie A. Risultato finale 2-2, con la squadra nerazzurra che gioca un secondo tempo pessimo e si fa rimontare le due reti di vantaggio siglate nella prima frazione da Darmian e Thuram. Nella ripresa, i ducali di Chivu scendono in campo aggressivi e prima con Bernabé, poi con Ondrejka, acciuffano un pareggio importante per le ambizioni salvezza. L’autore del primo gol, Adrian Bernabé, ha parlato cosi a Dazn:LE PAROLE- «Me l’aspettavo così il primo gol in A, è un tiro che mi piace fare e lo provo molto in allenamento: mi è andata bene. Dove mi trovo meglio in campo? Difficile rispondere, mi piace muovermi durante la partita senza dare riferimenti ai centrocampisti avversari. Internews24.com - Bernabé a Dazn: «Il primo gol in Serie A me l’aspettavo cosi! Oggi è un punto importante…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «Ilgol inA meè unimportante.» Le parole del centrocampista del ParmaTerminata ora Parma Inter, gara di questa 31a giornata diA. Risultato finale 2-2, con la squadra nerazzurra che gioca un secondo tempo pessimo e si fa rimontare le due reti di vantaggio siglate nella prima frazione da Darmian e Thuram. Nella ripresa, i ducali di Chivu scendono in campo aggressivi e prima con, poi con Ondrejka, acciuffano un pareggio importante per le ambizioni salvezza. L’autore delgol, Adrian, ha parlato:LE PAROLE- «Mecosì ilgol in A, è un tiro che mi piace fare e lo provo molto in allenamento: mi è andata bene. Dove mi trovo meglio in campo? Difficile rispondere, mi piace muovermi durante la partita senza dare riferimenti ai centrocampisti avversari.

