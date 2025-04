Laprimapagina.it - Proteste a Tel Aviv contro Netanyahu: mentre gli ostaggi soffrono, lui è in vacanza

Leggi su Laprimapagina.it

Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Telper manifestareil governo di, in particolareil suo viaggio “di lusso” in Ungheria. Le famiglie deglihanno espresso dure critiche al premier, accusandolo di essere insensibile alla sofferenza dei prigionieri. “glisubiscono un olocausto e bevono acqua dai gabinetti,è indi lusso in Europa”, ha dichiarato Vicky Cohen, madre del soldato Nimrod Cohen, prigioniero a Gaza.