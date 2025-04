Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Ilaria Sula, scientifica di nuovo nell'appartamento di via Homs

Ci sono diversi aspetti ancora da chiarire. Per questo gli specialisti dellaentrano didi via, quadrante nord di Roma, dove la studentessa di ventidue anniè stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Mark Samson. All'indomani dell'interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari della Capitale - durato oltre cinque ore - gli investigatori lavorano per verificare l'attendibilità del racconto del ventitreenne. La Polizia avrebbe sequestrato un computera casa del giovane. Al vaglio,e prossime ore, potrebbero esserci anche le chat e la cronologia delle pagine internet visitate da Samson, che dopo il delitto, secondo gli inquirenti, avrebbe utilizzato il cellulare della vittima, poi gettato in un tombino, per depistare le ricerche.