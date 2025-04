Parma-Inter Farris non si nasconde | Siamo delusi Poi l’annuncio su Bastoni

Inter il doppio vantaggio con il quale la compagine di Inzaghi sembrava aver messo in ghiaccio l’incontro. Grazie ad una ripresa esaltante, il Parma è infatti riuscito prima ad aprire e poi ad acciuffare il match contro la capolista. Nel mezzo, lo stop precauzionale di Bastoni, che ha terminato anzitempo la sua gara. Sono tanti gli argomenti affrontatati da Farris nel post partita di Parma-Inter. Di seguito le sue parole:Parma-Inter, Farris non si nasconde: “Siamo delusi”. Poi l’annuncio su Bastoni (LaPresse) – Calciomercato.it“Dovremmo analizzare la partita anche perché nel primo tempo eravamo in controllo. Non avremmo dovuto concedere questo nella ripresa. Calciomercato.it - Parma-Inter, Farris non si nasconde: “Siamo delusi”. Poi l’annuncio su Bastoni Leggi su Calciomercato.it Le parole del tecnico nerazzurro negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara contro i ducaliNon è bastato all’il doppio vantaggio con il quale la compagine di Inzaghi sembrava aver messo in ghiaccio l’incontro. Grazie ad una ripresa esaltante, ilè infatti riuscito prima ad aprire e poi ad acciuffare il match contro la capolista. Nel mezzo, lo stop precauzionale di, che ha terminato anzitempo la sua gara. Sono tanti gli argomenti affrontatati danel post partita di. Di seguito le sue parole:non si: “”. Poisu(LaPresse) – Calciomercato.it“Dovremmo analizzare la partita anche perché nel primo tempo eravamo in controllo. Non avremmo dovuto concedere questo nella ripresa.

Perché Inzaghi non è in panchina per Parma-Inter? Squalificato? Il motivo e chi lo sostituisce. Parma-Inter, Farris non si nasconde: “Siamo delusi”. Poi l’annuncio su Bastoni. Farris: "Sono mancate energie, ma guardiamo con fiducia al futuro". Inter, Farris ammette: "Non è sempre facile avere energie fisiche e mentali". Inter, Farris: "Complimenti al Parma, ha giocatori in grado di cambiare le partite". Inter, Farris: "Siamo delusi, ma siamo ancora padroni del nostro futuro". Ne parlano su altre fonti

Inter, Farris ammette: "Non è sempre facile avere energie fisiche e mentali" - "Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi - ha proseguito ai microfoni di Dazn - Lautaro non poteva avere i novanta minuti, si cerca di salvaguardare i giocatori per evitare infortuni. La ... (corrieredellosport.it)

Farris amaro dopo Parma Inter: “Problema mentale? Dico…”, poi fa chiarezza su Bastoni - Il Parma mette un freno alla corsa Scudetto dell’Inter. Brutta prestazione dei nerazzurri che si lasciano rimontare nel finale. (spaziointer.it)

Farris: «Cambi? Bastoni affaticato. Inter ancora padrona del proprio destino» - Farris dopo Parma-Inter terminata sul punteggio di 2-2 ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi presenti riguardo la gestione - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)