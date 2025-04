Armiamoci e partite! Anzi no prepariamoci e intanto litighiamo dentro e fuori la UE

Anzialmente contraria perché intuisce le pericolosissime implicazioni di questi piani. I leader nazionali, pur aderendo formalmente alla retorica di Bruxelles, sono restii a impiegare ancora altre fette di budget statale per un obiettivo poco appetibile in termini elettorali.Da ReArm a ReadinessDa Armiamoci e partite! a intanto prepariamoci, poi vediamo. È questa la traduzione in parole semplice del cambio di terminologia nel progetto bellicista della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il passaggio da ReArm Europe a Readiness 2030 è avvenuto a seguito delle rimostranze del governo italiano e di quello spagnolo. La loro preoccupazione andava Anzitutto alla sfumatura aggressiva di un titolo che spingeva apertamente per una corsa continentale agli armamenti. Strumentipolitici.it - Armiamoci e partite! Anzi no, prepariamoci e intanto litighiamo dentro e fuori la UE Leggi su Strumentipolitici.it Si parla molto in questi giorni dei progetti di riarmo sia a livello governativo che di semplici cittadini. La maggioranza dei popoli europei è sostalmente contraria perché intuisce le pericolosissime implicazioni di questi piani. I leader nazionali, pur aderendo formalmente alla retorica di Bruxelles, sono restii a impiegare ancora altre fette di budget statale per un obiettivo poco appetibile in termini elettorali.Da ReArm a ReadinessDa! a, poi vediamo. È questa la traduzione in parole semplice del cambio di terminologia nel progetto bellicista della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il passaggio da ReArm Europe a Readiness 2030 è avvenuto a seguito delle rimostranze del governo italiano e di quello spagnolo. La loro preoccupazione andavatutto alla sfumatura aggressiva di un titolo che spingeva apertamente per una corsa continentale agli armamenti.

Armiamoci e partite! Anzi no, prepariamoci e intanto litighiamo dentro e fuori la UE. Da Bruxelles i soliti grandi proclami, ma nei fatti importeremo ancora a lungo il gas russo. La sinistra dichiara guerra a Donald Trump: i compagni odiano gli Usa | .it. Bang Sonici perché bisogna stare tranquilli. C'è lo spiega Davide Galeotti appassionato di Aeronautica militare. Perché l'Italia non può (e non deve) entrare in guerra. Da uomini di destra, di centro o di sinistra, fischio Fini. Ne parlano su altre fonti

Armiamoci e partite! - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. "Armiamoci e partite!" è un film ambientato nella Prima Guerra Mondiale che segue le vicende di due emigranti ... (today.it)

Armiamoci e partite: Von der Leyen presenta Rearm Europe, il piano da 800 miliardi per la Difesa - L'articolo Armiamoci e partite: Von der Leyen presenta Rearm Europe, il piano da 800 miliardi per la Difesa proviene da InsideOver. (msn.com)

Qualcuno fermi il Barça, anzi no: nel 2025 non ha mai perso, striscia positiva da 17 partite - Anzi no, lasciatelo andare avanti così e vediamo dove arriva. Che piaccia o non piaccia, la squadra di mister Hansi Flick nel 2025 non ha mai perso. Mai, in nessuna competizione. La striscia ... (m.tuttomercatoweb.com)