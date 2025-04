Koopmeiners Juve parla Thiago Motta | È stato caricato di troppe attese ha pesato il suo costo molto alto Io sono convinto che…

JuventusNews24Koopmeiners Juve, Thiago Motta ha parlato del suo ex giocatore, tanto voluto e difeso in bianconeroThiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juve ha parlato anche di Koopmeiners: le sue parole sul centrocampista bianconero.Koopmeiners – «Secondo me Koop è stato caricato fin da subito di troppe attese. Ha pesato il costo molto alto del suo acquisto. In questi casi le aspettative aumentano e gravano più di quanto si pensi sul giocatore. Però sono sicuro che saprà fare sempre meglio. È un giocatore di alto livello, è un giocatore che l’anno scorso nell’Atalanta e con la sua Nazionale ha sempre giocato molto bene. sono convinto che quando si equilibrerà e quando si normalizzeranno le aspettative lui tornerà ai suoi livelli. Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, parla Thiago Motta: «È stato caricato di troppe attese, ha pesato il suo costo molto alto. Io sono convinto che…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24hato del suo ex giocatore, tanto voluto e difeso in bianconeroha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex allenatore dellahato anche di: le sue parole sul centrocampista bianconero.– «Secondo me Koop èfin da subito di. Haildel suo acquisto. In questi casi le aspettative aumentano e gravano più di quanto si pensi sul giocatore. Peròsicuro che saprà fare sempre meglio. È un giocatore dilivello, è un giocatore che l’anno scorso nell’Atalanta e con la sua Nazionale ha sempre giocatobene.che quando si equilibrerà e quando si normalizzeranno le aspettative lui tornerà ai suoi livelli.

