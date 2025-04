Roma concorrenza per Lucca | la Premier fa tremare Ghisolfi

Roma deve portarsi avanti progettando il suo futuro. Già, perché i giallorossi vogliono strappare il pass per la Champions League, per poi accogliere alla loro corte profili di alto livello. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi è ben consapevole che l’attuale rosa presenti calciatori forti ma servirebbe avere a disposizione anche seconde linee importanti, da utilizzare in caso di necessità. Il focus del dirigente francese non andrebbe solo alla difesa ma anche al reparto avanzato, più nello specifico alla caccia al vice Artem Dovbyk. Eldor Shomurodov non basterebbe, con i capitolini che vorrebbero aggiungere un centravanti di peso nelle rotazioni.Le punte centrali seguite dalla Lupa sarebbero molteplici, con una di queste che arriverebbe dalla nostra Serie A. Sololaroma.it - Roma, concorrenza per Lucca: la Premier fa tremare Ghisolfi Leggi su Sololaroma.it Il presente sorride ma, al tempo stesso, ladeve portarsi avanti progettando il suo futuro. Già, perché i giallorossi vogliono strappare il pass per la Champions League, per poi accogliere alla loro corte profili di alto livello. Il direttore tecnico Florentè ben consapevole che l’attuale rosa presenti calciatori forti ma servirebbe avere a disposizione anche seconde linee importanti, da utilizzare in caso di necessità. Il focus del dirigente francese non andrebbe solo alla difesa ma anche al reparto avanzato, più nello specifico alla caccia al vice Artem Dovbyk. Eldor Shomurodov non basterebbe, con i capitolini che vorrebbero aggiungere un centravanti di peso nelle rotazioni.Le punte centrali seguite dalla Lupa sarebbero molteplici, con una di queste che arriverebbe dalla nostra Serie A.

