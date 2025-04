Cajuste torna a Napoli | Ipswich quasi retrocesso

Ipswich – Wolverhampton. Dopo essere andati in vantaggio grazie al gol del solito Delap, i padroni di casa sono stati rimontati dai Wolves. A segno per gli ospiti Sarabia e Larsen. In campo per l'Ipswich, vi era Jens Cajuste, ex Reims e attualmente in prestito dal Napoli.

Cajuste torna a Napoli: Ipswich ad un passo dalla retrocessione, non dovrà riscattarlo.

