Daredevil | Rinascita data e ora di uscita dell’episodio 8 su Disney Plus

Leggi su Cinefilos.it

e ora di8 suLa tensione sale inmentre la serie della MCU si prepara al suo penultimo episodio. La prima stagione è stata un’eccellente continuazione della serie Netflix e i fan attendono con impazienza un finale di stagione esplosivo. L’ottavo episodio sarà cruciale per preparare gli eventi finali, poiché Matt sta finalmente tornando in vita come. Nonostante avesse insistito sul fatto che si fosse ritirato, ha indossato la maschera nell’episodio 6 per salvare Angela Del Toro dal serial killer Muse e di nuovo nell’episodio 7 per salvare la sua ragazza Heather Glenn. Per questo motivo, Kingpin è di nuovo nervoso.L’episodio 7 ha mostrato in azione la task force anti-vigilante di Kingpin. Tuttavia, erano costantemente un passo indietro rispetto a