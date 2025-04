Internews24.com - Delprato a Dazn: «Grande pareggio contro i più forti del campionato! Abbiamo dimostrato che…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «i piùdelche.» Le parole del difensore del ParmaSi è da poco conclusa Parma-Inter, match valido per la 31ª giornata di Serie A, con un risultato finale di 2-2. Dopo un primo tempo dominato dai nerazzurri, che erano andati in vantaggio grazie ai gol di Darmian e Thuram, la squadra di Inzaghi crolla nella ripresa con una prestazione deludente. Il Parma, guidato da un Chivu molto determinato, rientra in campo con un atteggiamento aggressivo e riesce a rimontare con le reti di Bernabé e Ondrejka, conquistando unfondamentale in chiave salvezza. Enrico,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dinel post partita.LE PAROLE- «puntola squadra più forte del, non era facile perché siamo andati sotto maparlato alla fine del primo tempo per reagire.