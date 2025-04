Cinemaserietv.it - Elizabeth Olsen guarda oltre i film Marvel: “Non riflettono il mio gusto personale”

è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Wanda Maximoff, la Scarlet Witch delCinematic Universe, ma per l’attrice americana, quel personaggio è solo una parte — e nemmeno la più rappresentativa — del suo percorso professionale e. In un’intervista al podcast Wild Card With Rachel Martin,ha raccontato come, nonostante la gratitudine verso il mondo, senta ancora oggi il bisogno di chiarire alle persone, specialmente in ambito lavorativo, che i suoi gusti artistici vanno benil cinema di supereroi. e che non può essere ridotta a questo tipo di ruoli“Penso di non aver sempre fatto scelte di lavoro che riflettessero il mio, e questo è qualcosa che sento di dover ancora dimostrare quando incontro le persone. Specialmente se si tratta di un incontro di lavoro, dove voglio poter esprimere il mioper ie la letteratura.