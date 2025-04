Impresa Modena a Pisa | soffre combatte e vince | i canarini si fanno un gran regalo per i 113 anni

Modena, 5 aprile 2025 – Il regalo di compleanno che nessuno si sarebbe aspettato ma che difficilmente, il Modena, dimenticherà. Come un turista straniero rimane sbalordito nell’ammirare la torre pendente di Piazza dei Miracoli, i canarini sorprendono Pippo Inzaghi e il miracolo lo compiono davanti a oltre 10.000 persone perennemente in festa e intenzionate a costruire un mattoncino di serie A già ora. La festa è tutta di Mandelli, autore elegante di una prestazione di enorme carattere prima di tutto e poi di sopraffina qualità nelle azioni decisive del match. Perché la realtà è questa: in una qualsiasi pagina del manuale del calcio si può trovare la costruzione del gol del vantaggio, partita dai piedi di Magnino e finalizzata dalla conclusione di Santoro. Quasi vien da dire peccato sia stata deviata, avrebbe meritato di essere pulita, pulitissima. Sport.quotidiano.net - Impresa Modena a Pisa: soffre, combatte e vince: i canarini si fanno un gran regalo per i 113 anni Leggi su Sport.quotidiano.net , 5 aprile 2025 – Ildi compleanno che nessuno si sarebbe aspettato ma che difficilmente, il, dimenticherà. Come un turista straniero rimane sbalordito nell’ammirare la torre pendente di Piazza dei Miracoli, isorprendono Pippo Inzaghi e il miracolo lo compiono davanti a oltre 10.000 persone perennemente in festa e intenzionate a costruire un mattoncino di serie A già ora. La festa è tutta di Mandelli, autore elegante di una prestazione di enorme carattere prima di tutto e poi di sopraffina qualità nelle azioni decisive del match. Perché la realtà è questa: in una qualsiasi pagina del manuale del calcio si può trovare la costruzione del gol del vantaggio, partita dai piedi di Magnino e finalizzata dalla conclusione di Santoro. Quasi vien da dire peccato sia stata deviata, avrebbe meritato di essere pulita, pulitissima.

