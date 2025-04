Iltempo.it - ProPal scatenati a Milano, blitz in Prefettura: scontri con la polizia | VIDEO

e tensione, sabato 5 aprile, adopo la manifestazione contro la guerra tra Israele e Palestina. Una frangia dei partecipanti al corteosi è diretta verso la. In corso Monforte, i manifestanti hanno fronteggiato laschierata, spingendo per poter appendere uno striscione riportante "No al golpe burocratico. Contro il governo Meloni". Dopo diversi minuti di tensione tra insulti e spinte, lain assetto antisommossa ha reagito respingendo i manifestanti che sono quindi indietreggiati per poi dirigersi verso Piazza San Babila.Qui il corteo pro Palestina partito questo pomeriggio da Porta Venezia. #al corteo per la #Palestina e contro il #DlSicurezza#5aprile pic.twitter.com/YRvD9nDtGF — AGTW (@AGTWit) April 5, 2025 Oltre mille persone sono scese oggi per le strade diper protestare a favore della Palestina e contro la guerra nella Striscia di Gaza.