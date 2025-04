Vela l’Italia fa cinque medaglie al Trofeo Princesa Sofia | è storia

Leggi su Ilfaroonline.it

Maiorca – Un grande inizio, verso il nuovo quadriennio olimpico di Los Angeles 2028, si apre per latricolore. La Nazionale Italiana, in gara aldi Maiorca (nelle acque della Baia di Palma) e nelle diverse specialità di barche, ha scritto una grande pagina didello sport.E’ il primo atto stagionale del Sailing Grand Slam eè presente nelle 10 classi di gara in programma. Gli Azzurri hanno ottenuto un bottino straordinario dipodi (quattro argenti e un bronzo).Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, nel Nacra 17, hanno piazzato il secondo posto con 61 punti. E’ stato decisivo il sesto posto avuto nella Medal Race a punteggio doppio.La gara è stata vinta dai britannici John Gimson e Anna Burnet. Terzi sul podio i cinesi Huancheng Zhao e Su Sha con un totale di 53 (47).