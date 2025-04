Parma-Inter 2-2 nerazzurri si fanno rimontare e Inzaghi frena in vetta

L'Inter si fa rimontare 2 gol dal Parma e non va oltre il pareggio per 2-2. I nerazzurri frenano nel match della 31esima giornata e ora rischiano di ritrovarsi il Napoli incollato. La capolista sale a 68 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sugli azzurri che lunedì fanno visita al Bologna.

