Farris: «Cambi? Bastoni affaticato. Inter ancora padrona del proprio destino»

dopo Parma-terminata sul punteggio di 2-2 ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi presenti riguardo la gestione delle partite (in questo caso pareggiata in rimonta dai padroni di casa), la gestione degli infortuni e le condizioni fisiche di alcuni giocatori come nel caso di Alessandrouscito a fine primo tempo per un problema fisico.PARMA-2-2 – CONFERENZA STAMPAÈ una questione di energie mentali e fisiche. Il Parma è una squadra di valori soprattutto a centrocampo. Non ci dimentichiamo che dal punto di vista di energie, veniamo da partite dove c’è stato un dispendio fisico e mentale importante. C’è un pizzico di rammarico perché la squadra essendo andata 2-0 poteva portare a casa una vittoria. Rammarico per questo punto, complimenti al Parma perché l’ha rimessa in piedi, però guardiamo il futuro.