Nuovo statuto Lega apre a leghisti sud

Lega ha un Nuovo statuto. Il congresso federale del partito, riunito a Firenze, ha approvato gli aggiornamenti al testo, senza altri emendamenti. A proclamare l'esito del voto (per alzata di mano) è stato Giancarlo Giorgetti, in qualità di presidente del congresso. Il precedente statuto era stato approvato il 22 novembre 2018. Il Nuovo conferma il 'formato' nazionale del partito (non più solo della Lega nord) e blinda il segretario (in carica per 4 e non 3 anni). Poi, 4 vicesegretari e non 3. Spazio anche ai leghisti del sud. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.35 Laha un. Il congresso federale del partito, riunito a Firenze, ha approvato gli aggiornamenti al testo, senza altri emendamenti. A proclamare l'esito del voto (per alzata di mano) è stato Giancarlo Giorgetti, in qualità di presidente del congresso. Il precedenteera stato approvato il 22 novembre 2018. Ilconferma il 'formato' nazionale del partito (non più solo dellanord) e blinda il segretario (in carica per 4 e non 3 anni). Poi, 4 vicesegretari e non 3. Spazio anche aidel sud.

