Giù le mani | negli Usa 1 200 manifestazioni anti Trump e anti Musk Contestazioni anche in altri Paesi

"Hands Off", Giù le mani: è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando The Donald è tornato alla Casa Bianca. Nei 50 Stati Usa e a Washington sono state organizzate oltre 1.200 manifestazioni, mentre varie forme di contestazione sono andate in scena in vari Paesi stranieri, dal Canada al Messico, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna al Portogallo e all'Italia, con iniziative tra l'altro a Londra, Parigi, Roma.Le proteste hanno toccato varie città americane, da New York a Boston, da San Francisco a Portland. Ma l'epicentro è stata Washington, dove migliaia di attivisti – come ha constatato l'Ansa sul posto – si sono radunati sul National Mall sotto Washington Monument, a due passi dalla Casa Bianca. Una folla variopinta di tutte le età e con slogan originali, come se dopo tanto tempo lo smarrito popolo dem avesse ritrovato forza e creatività per la "resistenza", come recita uno dei cartelli all'ombra dell'obelisco.

