Ilgiorno.it - Livigno, bambino sul bob investito dal gatto delle nevi in pista: gravissimo in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Si trova in condizioni gravissime all’Papa Giovanni XIII di Bergamo dove è stato trasportato in elicottero ilstraniero di 7 anni non ancora compiuti che nel tardo pomeriggio di oggi sabato 5 aprile, erano quasi le 18.30, aè stato travolto da undallementre stava scendendo lungo un pendio innevato del comprensorio sciistico Carosello 3000 con il bob. Il piccolo in seguito ai politraumi riportati è stato intubato sul posto e si trova ora in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri dell’Areu di Sondrio e di Bolzano perché pressoché in contemporanea nella stessa zona si è verificato un altro infortunio, ma di minore entità. Quando ilè stato travolto gli impianti di risalita erano già chiusi, ma c’era ancora luce.