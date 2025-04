Roma Juve Tudor conferma la difesa a tre | già scelti i difensori davanti a Di Gregorio Chi partirà titolare nel big match dell’Olimpico

Roma Juve, Tudor conferma la difesa a tre: chi giocherà nel big match dell'Olimpico. Già scelti i tre difensori titolari

Vigilia di campionato per la Juventus di Tudor, che torna in campo domani contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero confermerà la difesa a tre ed ha già scelto i titolari.

Davanti a Di Gregorio, dopo l'infortunio di Gatti, ci saranno Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Saranno loro i titolari nella difesa a tre di Roma.

