Nel ghetto ebraico c'è la più antica pasticceria di Roma (che prepara anche una grande crostata)

«E bruscolino come sta?» Questo è il nomignolo che Vilma dà a tutti i bambini di cui non ricorda il nome. In questo caso, è riferito a mio figlio, che da quando era piccolo portavo da Boccione a fare una merenda speciale la domenica. Spesso parche di sorrisi, le sorelle e cugine che stanno dietro al bancone dell'Boccione, alla presenza di bambini si illuminano, riservando loro coccole, assaggini e ammiccamenti. «Vuoi una fetta di krantz, bruscolì? Tieni, metti in tasca i ginetti», e senza perdere un colpo, si rivolgono ai prossimi signori in coda con una secca alzata di mento che è la muta domanda: "Tu che vuoi?". Nel cuore del, il forno Boccione è un'istituzione da più di due secoli e mezzo: nato come spaccio di generi vari, oggi è una celebreche da generazioni sforna quotidianamente un panetto rinascimentale e una delle torte più iconiche di