Meloni stoppa l’ipotesi di un ritorno di Salvini al Viminale E su Starlink | siamo nella fase istruttoria non ci sono alternative pubbliche

Dalla liberazione di Cecilia Sala ai Centri per i migranti, dalle riforme al dossiertanti i temi ai quali prova a rispondere Giorgiaconferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.La premier nega di sottrarsi al confronto con i cronisti. “Non risponderei abbastanza alle domande dei giornalisti? Nel 2024 ho risposto a 350 domande, più di una al giorno. Ho fatto una scelta precisa di non partecipare alle conferenze stampa dopo i Consigli dei ministri. Io penso sia giusto che siano i ministri che hanno lavorato sui provvedimenti a parlarne”, dichiara.Per la liberazione di Sala un lavoro di triangolazione diplomaticaCaso Sala. “Ieri è stata una bella giornata per l’Italia intera, per il sistema Italia per le tante persone che ci hanno lavorato, una bella giornata per me e vi farò una confessione: tra le molte cose che accadono quando si ricopre un incarico complesso come il mio posso dirvi che non ho provato un ‘emozione più grade in questi anni rispetto a quando ho detto alla madre di Cecilia che sua figlia tornava a casa.