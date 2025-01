Secoloditalia.it - Meloni punge Renzi: “Condivido la norma che vieta di prendere soldi da Stati stranieri”. Lui va fuori di testa

Matteopunto nel vivo sclera. In conferenza stampa arriva la domanda del sito Open al premier sulla cosiddetta‘anti-’ inserita nella legge di bilancio. Una domanda maliziosetta. Si chiede ail suo parere sul dispositivo che tanto ha fatto polemizzare l’ex premier anche nei giorni scorsi. La risposta è stata netta: è una“di iniziativa parlamentare, che. Penso sia assolutamentele che si vieti a chi ricopre incarichi di governo e a chi rappresenta gli italiani in Parlamento didaesteri. Segnatamente esterni alla Ue”. La stoccata del presidente del Consiglio: “La notizia non mi sembra questa: semmai la notizia è che serva una legge per dire quello che il buonsenso, la coscienza, il buongusto avrebbero richiesto naturalmente”.