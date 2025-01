Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 74-107, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: seconda vittoria in fila per i meneghini! 18 punti di Shields, 17 di LeDay e Mirotic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:53 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!TOP SCORER:Tel: Sorkin 16, Randolph 15, Jokubaitis 14 / Olimpia18,17Finisce qui: prova di forza dell’Olimpia, che vince nettamente per 74-107 contro ilTele trova laaffermazione consecutiva!74-107 Bomba di Armoni Brooks per il +33.74-104 Sorkin segna la prima tripla del match per il.71-104 2/2 per Armoni Brooks a cronometro fermo.71-102 Aggancio di Sorkin e canestro.69-102 Un solo tiro segnato dalla lunetta da Rayman.68-102 2/2 ai liberi per William Rayman.66-102 Sorkin col fallo! Senza però chiudere il 2+1.