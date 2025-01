Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 54-78, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: pioggia di triple nel terzo quarto, +24 dopo 30?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-80 Zach LeDay sfrutta il tabellone e segna.Inizia l’ultima frazione al ‘Pionir’!Va in archivio anche il: 54-78 per l’Olimpia30?!54-78 Zach LeDay va fin in fondo: 13 punti per l’americano, +24.54-76 Trevion Williams di forza.52-76 FLACCAADOOORIII!! BOMBAAAAAAAAA52-73 2/2 per Zach LeDay dalla ‘linea della carità’.52-71 Piazzato di Sorkin, che aggiorna il bottino personale a 9 punti.50-71 2/2 per Giampaolo Ricci a cronometro fermo per il nuovo +21.50-69 Roman Sorkin con un canestro rapido: ilbatte un colpo.48-69 DIEGO FLACCADORI! TRIPLA FRONTALE.48-66 Ancora 2/2 per Jokubaitis in lunetta.46-66 Armoni Brooks appoggia per il +20: l’Olimpiavola nel punteggio!46-64 2/2 anche per LeDay.46-62 2/2 per Jokubaitis ai liberi: ilprova a rosicchiare qualche punto.