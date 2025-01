Inter-news.it - Inter, tra rientri e lavoro. Prima chance per voltare pagina

L’vede nella trasferta di Venezia il primo match-point per se stessa. I nerazzurri hanno sin da subito l’occasione dipagina.MENTALE – Con la trasferta di Venezia, l’di Simone Inzaghi ha laoccasione di dimostrare di essersi già ripresa dopo l’amara sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana. Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico nerazzurro, i giocatori riprendono a correre nel freddo della Pinetina. Complici anche i tanti infortuni tra difesa e centrocampo, Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù e provare a presentare una squadra compatta soprattutto a livello mentale. Una delle assenze che peserà di più è proprio quella di Hakan Calhanoglu che nella finale di Supercoppa era uscito alla mezz’ora., l’obiettivo è uno: giocare come sappiamo fare– Per il turco solo una lieve elongazione: i test medici di ieri hanno – fortunatamente – evidenziato come non ci sia nessuna lesione.