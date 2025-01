Inter e Milan vogliono comprare San Siro | già entro l’estate il passaggio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Si ritorna a parlare della questione stadio di, che negli ultimi mesi ha visto tanti cambiamenti e novità. L’opzione che sembra esser stata scelta dai due clubesi è quella diSan, in modo poi da poterlo rimodernare in maniera autonoma, senza esser costretti a costruire un nuovo impianto da zero, con l’che aveva opzionato un’area a Rozzano, mentre ila San Donato.SanArrivano importanti novità sulla questione stadio: secondo quanto riportato da La Repubblica,presenteranno al comune dio, con un mese di anticipo rispetto alla deadline fissata dal sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, l’offerta definitiva per l’acquisto di San.Se tutto il procedimento si svolgerà secondo i tempi previsti,i due clubesi diventeranno proprietari dello storico impianto, che lo dovranno poi ristrutturare, demolendone una buona parte e conservando la parte dello stadio che è stata concordata con la Sovrintendenza.