Thesocialpost.it - “Ho ancora il raffreddore”. Papa Francesco costretto a interrompere il suo discorso

Leggi su Thesocialpost.it

non è riuscito a concludere il suo. “Soffroil, ho chiesto a monsignor Ciampanelli di continuare lui a leggere”. Con queste parole il pontefice ha iniziato l’udienza con il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, dopo aver letto poche righe di introduzione. Poi l’interruzione, necessaria per motivi di salute.Leggi anche: Supermercati, la classifica dei migliori di Altroconsumo: sorprese sul podio“La minaccia di una guerra mondiale è sempre più concreta, bisogna dialogare anche con chi è ‘scomodo'” aveva dettonel suoal Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Il pontefice ha anche fotografato un mondo lacerato da numerosi conflitti. “Vediamo pure – ha detto– che in tanti Paesi ci sono sempre più contesti sociali e politici esacerbati da crescenti contrasti.