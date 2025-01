Ilfattoquotidiano.it - Giorgio Locatelli trasloca la sua locanda londinese alla prestigiosa National Gallery: “Inizieremo a maggio. Quando una porta si chiude, un’altra si apre”

“Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici. Masiuna, se ne, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025”. Con queste paroledava l’addio, un po’ a sorpresa,sede storica dellache per 23 anni ha avuto i locali all’Hotel Hyatt Regency London – The Churchill. Poi come tutto ha un inizio, c’è una fine.Dal messaggio di arrivederci c’era qualche segnale cheva a un nuovo inizio. Così il giudice di “MasterChef Italia” durante una intervista a Foodmindpodcast ha svelato le sue carte nascoste. E sono piuttosto positive. “Qualche giorno abbiamo chiuso un grosso progetto che comincerà aa Trafalgar Square, – ha detto -.