Febbre da gioco sempre più alta. L’anno da record della Lotteria fa il tutto esaurito di biglietti

di Serena ConvertinoAREZZOMentre parla, Fabio (il nome è di fantasia) guarda fisso in alto, verso il tabellone luminoso che ogni tre minuti estrae i numeri fortunati. Non lo molla un attimo. In mano ha quattroni rossi, ognuno con una puntata da un euro sui tre numeri che tra poco usciranno su quel tabellone luminoso. "Mi sono trasferito da Sanremo. Hogiocato al casinò, andavo fino a Nizza e Montecarlo. Ilmi piace e mi diverte, ci passo molto tempo dopo il lavoro. Diciamo che sono fisso qui tutti i giorni" ammette Fabio. "Ho tanti amici che lo fanno, qualcuno si è anche rovinato e si è venduto la casa. Io non lo farei mai, mi do un limite da giocare, e se va va, altrimenti pazienza, non forzo la mano". Non fa in tempo a finire la frase che si accorge si accorge di aver vinto l’estrazione dei primi tre numeri.