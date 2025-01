Sport.quotidiano.net - Fano calcio. Novilara e Real Metauro, che sfide. Allarme rientrato per Apezteguia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Saltata l’amichevole, nel prossimo week end ilosserverà il suo turno di riposo come previsto dal campionato di Terza Categoria. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di giocare un’amichevole per non interrompere il ritmo degli incontri settimanali (in lizza c’erano un paio di società, tra cui la Cagliese) ma alla fine non se ne è fatto nulla per cui mister Spendolini ha programmato l’ultimo allenamento venerdì pomeriggio per poi dare un paio di giorni di libertà a tutto il gruppo. Gruppo che è ritornato ad essere compatto visto che i giocatori più "acciaccati" sono rientrati quasi tutti. L’unica vera apprensione riguarda Alessandro Sabattini che oggi dovrà sottoporsi ad un’ecografia per capire se potrà eventualmente riprendere ad allenarsi da lunedì prossimo, saltando quindi solo la seduta di venerdì.