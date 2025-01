Iodonna.it - Dopo la lunga pausa forzata dai suoi impegni Royal, Kate Middleton festeggia il suo compleanno preparandosi a un 2025 molto impegnativo

«Alla moglie e madre più incredibile»: così il principe William ha voluto porgere gli auguri anel suo post ufficiale su Instagram. E anche se non ci saranno grandi feste a corte né celebrazioni pubbliche per i 43 anni della principessa, la sua famiglia le si stringe attorno. «La forza che hai dimostrato nel corso dell’ultimo anno è straordinaria» prosegue il principe nel suo messaggio. «Io, George, Charlotte e Louis siamo orgogliosi di te. Buon, Catherine, Ti vogliamo bene. W». Ritorno in scena per: sorrisi, eleganza e l’amore del principe William X Ildi, coccolata in famigliaNata il 9 gennaio 1982 in un ospedale di Reading, città della contea del Berkshire, la principessa del Galles preferiscere, oggi, nella quiete di Adelaide Cottage, a pochi passi dal castello di Windsor, tra giochi, film e visite dei genitori Carole e Michael.