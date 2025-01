Quotidiano.net - Compleanni famosi: i vip nati a gennaio

A livello astrologico, il mese diè guidato da segni di terra e di aria. Fino al 20si è Capricorno mentre dal giorno seguente si passa al segno dell’acquario (che dura fino a più di metà febbraio). Ecco, a seguire, un elenco di alcuni personaggiproprio a. I vipdal 1 al 10Il 31966 è nato Mel Gibson, attore diventato famoso a livello internazionale soprattutto grazie a pellicole come “Arma letale”, “Mad Max” e “Braveheart – Cuore impavido”. Proprio grazie a quest’ultimo titolo ha conquistato due premi Oscar, per la miglior regia e per il miglior film nel 1995. Il 51951 è la data di nascita di Christian De Sica, attore, regista e conduttore televisivo. Oltre ai celebri cinepanettoni che lo hanno visto – insieme al collega Massimo Boldi – in cima al box office per anni, ha intervallato commedie come altri titoli più drammatici, lavorando accanto a registi importanti come Paolo Virzì e Pupi Avati.