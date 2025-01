Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Trentin e Jakobsen sulla sicurezza: "Sì alla limitazione dei rapporti, ma... "

Roma, 9 gennaio 2025 – Il dibattito lo ha aperto Wout Van Aert e alimentato, sempre a mezzo stampa, Chris Froome: il tema è ile la sua velocità forse troppo alta che negli ultimi anni ha causato un'impennata degli incidenti, e a dire la propria sono stati anche Matteoe Fabio. Le dichiarazioni diAi microfoni di CyclingNews, l'azzurro si è espressoquestione provando ad analizzare ogni aspetto. "Ladeipuò essere una soluzione, ma solo insieme ad altri cambiamenti, con il fine di non dare più per scontate le cadute e provare a migliorare, come fatto da altri sport. Ilè cambiato e, con esse, sono cambiate le velocità, ma il problema principale non è questo. Anche il livello generale di intensità e combattività è aumentato e in alcuni momenti delle gare ci sono troppi corridori in ballo".