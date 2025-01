Lanazione.it - Cibo gratis a chi adotta cane o gatto

Leggi su Lanazione.it

per un anno a chiunanziano entro il 31 gennaio. E’ questa l’iniziativa per la campagna Lndc Animal Protection e Nutrix Più "un nonno": chi adotterà undi almeno 8 anni o undi almeno 10 anni in una delle sedi Lndc in tutta Italia (una di queste è a Grosseto, appunto) riceverà grazie al sostegno di Nutrix Più una fornitura gratuita dispecifico per le esigenze dei "nonnini" per un anno intero. Ilsarà consegnato in 2-3 tranche, garantendo freschezza e facilitando la conservazione per le famiglie adottive. "Questo supporto prezioso – dicono i rappresentanti di Lndc – è rivolto a chi desidera accogliere nella propria casa un animale non più giovane, ma ricco di affetto e gratitudine. Anche un ’nonnino’ può offrire un mondo di amore e gioia.