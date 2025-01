Inter-news.it - Chivu: «Pio Esposito? Prima gara 3 gol, personalità!» Poi il Derby

Leggi su Inter-news.it

ha voluto parlare di Pio, giocatore dello Spezia ma di proprietà dell’Inter e allenato dallo stesso allenatore nellavera nerazzurra. Poi un parere suldi Riad.– Cristiandopo gli anni alla guida dellavera dell’Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione. Qui ha allenato anche Francesco Pioha presentato così il baby fenomeno nerazzurro ma in prestito allo Spezia su Calciomercato.com: «Da 2005 l’ho fatto giocare in Youth League con i 2003. In quello spogliatoio avevamo un problema di leadership, i più grandi, che erano capitani o vice, si allenavano con lasquadra e mancavano un po’ nel quotidiano. Pio era sotto età ma molto rispettato perché ha sempre mostrato enorme scrupolosità, un’attenzione che gli ha trasferito la sua famiglia, conoscendo bene i suoi fratelli e suo padre.